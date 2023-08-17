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У Фонді держмайна оцінили економічний ефект від приватизації цьогоріч у 3,4 мільярди

Четвер, 17 серпня 2023, 15:23 - Олексій Павлиш

Фонд державного майна України (ФДМУ) оцінив економічний ефект від приватизації в 2023 році у 3,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Із загальної суми 2,4 млрд грн - кошти від продажу об'єктів, 495 млн - повернуті борги підприємств перед працівниками та бюджетом, 480 млн - сплата ПДВ (20% від переможних ставок).

 

"Усі ці кошти йдуть на підтримку Сил оборони. Окрім цього, нові власники збиткових державних об’єктів створюють бізнеси, робочі місця та сплачують мільйони податків", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив технічні зміни, які були необхідні для старту процесу великої приватизації через систему Прозорро.Продажі.

Економічна правда

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Фонд держмайна приватизація
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