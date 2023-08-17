Лінія електропередач з Румунією вимикалася через пожежу
16 серпня у Закарпатській області тимчасово вимикалися повітряні міждержавні лінії електропередачі "Україна-Румінія" та "Україна-Угорщина".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Причиною аварії на спільній з Румунією лінією стала пожежа.
"Через пожежу в полі тимчасово вимикалася транскордонна повітряна лінія 400 кВ НЕК "Укренерго" Україна – Румунія. Після огляду сліди пожежі виявлено поблизу Мукачева, наслідки усунено", – йдеться у повідомленні.
Водночас, чому вимикалася повітряна лінія 400 кВ Україна – Угорщина, наразі невідомо.
Нагадуємо:
16 серпня в Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії.
Для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі довелося запрошувати аварійну допомогу з Румунії.
Економічна правда