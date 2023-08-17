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Лінія електропередач з Румунією вимикалася через пожежу

Четвер, 17 серпня 2023, 13:24 - Cергій Мельник
 
Dmytro Larin/Global Images Ukraine via Getty Images

16 серпня у Закарпатській області тимчасово вимикалися повітряні міждержавні лінії електропередачі "Україна-Румінія" та "Україна-Угорщина".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Причиною аварії на спільній з Румунією лінією стала пожежа.

"Через пожежу в полі тимчасово вимикалася транскордонна повітряна лінія 400 кВ НЕК "Укренерго" Україна – Румунія. Після огляду сліди пожежі виявлено поблизу Мукачева, наслідки усунено", – йдеться у повідомленні.

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Водночас, чому вимикалася повітряна лінія 400 кВ Україна – Угорщина, наразі невідомо.

Нагадуємо:

16 серпня в Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії.

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Для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі довелося запрошувати аварійну допомогу з Румунії.

Економічна правда

електроенергія Міненергетики імпорт
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