У середу в Україні зафіксували рекорд споживання електрики

У середу, 16 серпня, в Україні був зафіксований новий літній рекорд споживання – генерація не змогла покрити пік споживання ввечері, тож з Румунії здійснювалась аварійна допомога.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Новий рекорд в енергосистемі зафіксували у середу о 21:00, і цей показник на 0,4% перевищив попередній максимум 19 липня.

Генерації та імпорту не вистачило для покриття потреб населення через зменшення світового дня та хмарну погоду в деяких регіонах. Як наслідок, сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим.

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Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання. Оператор наголошує, що аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока.

Наразі у ході підготовки до зими тривають ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на деяких атомних енергоблоках. Відтак в енергосистемі дуже обмежені можливості для покриття високого споживання.

У четвер, 17 серпня, експорт електроенергії з України не здійснюється, натомість триває імпорт зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 645 МВт.

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Також росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській області, наслідок чого було знеструмлено 10 тисяч споживачів. Наразі живлення для всіх споживачів відновлено. Через обстріли були зафіксовані нові пошкодження у електромережах на Харківщині, Херсонщині та Донеччині.

Загалом через бойові дії знеструмлено 429 населених пунктів, і відновлення живлення відбувається з дозволу військових та за безпекової ситуації.

Нагадуємо:

Повернення спеки разом із початком робочого тижня призвели до того, що у понеділок максимум споживання зріс одразу на 7% проти попереднього дня (неділі), та на 2,4% проти попереднього робочого дня 11 серпня (п’ятниця).

Економічна правда