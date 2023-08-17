Мінʼюст подав позов про націоналізацію активів Міноборони Білорусі та російської авіакомпанії

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду два позови щодо стягнення активів проти групи компаній "Волга-Днєпр" та міністерства оборони республіки Білорусь.

Про це повідомила голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих у Facebook.

Зазначається, що стягнення активів "Волга-Днєпр" і Міноборони Білорусі стосується авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124-100 "Руслан" та одного авіаційного двигуна та повітряного стартера.

За словами Богатих, позов до "Волга-Днєпр", яка є однією з найбільших логістичних компаній РФ у сфері транспортних авіаперевезень, має підприємства і активи в багатьох країнах світу - надважливий ще й з точки зору міжнародної конфіскації.

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"В Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака "Руслан", який належить цій же компанії і наразі арештований Канадою та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії "заморожені" Німеччиною. Це - сотні мільйонів доларів", – додала урядовиця.

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Нагадаємо:

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Канада вже розпочала процес конфіскації одного російського Ан-124 "Руслан" на користь України, однак Німеччина досі не має з цього приводу офіційної позиції.