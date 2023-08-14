Німеччина не готова конфіскувати російські Ан-124 "Руслан" для України
Канада вже розпочала процес конфіскації одного російського Ан-124 "Руслан" на користь України, однак Німеччина досі не має з цього приводу офіційної позиції.
Про це йдеться у статті ЕП.
У матеріалі написано, що загалом в західних країнах "застрягло" 4 російських транспортних літака Ан-124, що належать приватній компанії "Волга-Днепр". Один – в Канаді, три – в Німеччині.
З джерел видання стало відомо, що керівництво ДП "Антонов" у квітні цього року зверталося в МЗС з проханням знайти механізм для конфіскації російських літаків у Лейпцигу, адже на той момент була відсутня навіть позиція німецьких правоохоронних органів щодо цього питання.
На відміну від Канади, Німеччина досі не розробила закони для конфіскації російських активів та передачі їх Україні. Водночас Євросоюз не ввів санкції проти компанії "Волга-Днепр".
Більше про те, як Україна бореться за російські Ан-124 читайте в статті "Російські "Руслани" могли б працювати на Україну і НАТО, але припадають пилом в аеропортах Канади та Німеччини"
Економічна правда