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Німеччина не готова конфіскувати російські Ан-124 "Руслан" для України

Понеділок, 14 серпня 2023, 18:55 - Cергій Мельник

Канада вже розпочала процес конфіскації одного російського Ан-124 "Руслан" на користь України, однак Німеччина досі не має з цього приводу офіційної позиції. 

Про це йдеться у статті ЕП

У матеріалі написано, що загалом в західних країнах "застрягло" 4 російських транспортних літака Ан-124, що належать приватній компанії "Волга-Днепр". Один – в Канаді, три – в Німеччині.

З джерел видання стало відомо, що керівництво ДП "Антонов" у квітні цього року зверталося в МЗС з проханням знайти механізм для конфіскації російських літаків у Лейпцигу, адже на той момент була відсутня навіть позиція німецьких правоохоронних органів щодо цього питання. 

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На відміну від Канади, Німеччина досі не розробила закони для конфіскації російських активів та передачі їх Україні. Водночас Євросоюз не ввів санкції проти компанії "Волга-Днепр".  

Більше про те, як Україна бореться за російські Ан-124 читайте в статті "Російські "Руслани" могли б працювати на Україну і НАТО, але припадають пилом в аеропортах Канади та Німеччини"

Економічна правда

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Антонов Німеччина
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