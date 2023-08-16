Маск заявив, що Цукерберг відмовився від бою з ним у Колізеї

Власник Twitter (перейменований в X) Ілон Маск заявив, що "жартував" про бій із засновником Facebook Марком Цукербергом і що той відхилив його пропозицію провести бій у клітці у римському Колізеї.

Про це Маск написав у X.

"Я пожартував на X про бій із Цуком. Цук відповів: "Пришли мені локацію". Італія любʼязно запропонувала Колізей. Марк відмовився.

Я запропонував його дім, як "безпечне місце". На жаль, він, хм, "подорожував". Чи є місце, де він готовий битися?", - написав мільярдер.

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Марк Цукерберг поки не відреагував на пост Маска.

Нагадаємо:

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що Ілон Маск "несерйозно" ставиться до ідеї провести бій 26 серпня, тому шукатиме іншого опонента.

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Американський мільярдер і власник X (Twitter) Ілон Маск написав, що узгоджував із прем’єр-міністром та міністром культури Італії місце двобою з мільярдером і власником компанії Meta Марком Цукербергом. Де саме в Італії відбудеться бій, він не вказав.

Раніше Маск заявив, що йому потрібна медична допомога, перш ніж він зможе взяти участь у змаганні.

6 серпня Маск написав у Twitter, що йому зроблять МРТ шиї та спини і можливо він потребуватиме хірургічного втручання.

Згодом Маск повідомив, що МРТ показало, що його права лопатка треться об ребра. Цей стан потребує "невеликої операції" та кілька місяців на відновлення.

Раніше мільярдери Маск та Цукерберг хотіли зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні - клітці для боїв. Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнити Цукерберга в Twitter.

Економічна правда