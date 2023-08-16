Нацбанк оприлюднив графік засідань, на яких ухвалюватимуть рішення щодо облікової ставки

Національний банк оприлюднив графік засідань Правління НБУ з монетарної політики, які вже заплановані до кінця 2024 року, і на яких ухвалюватиметься рішення з облікової ставки.

Графік оприлюднено на сайті НБУ в розділі "Монетарна політика".

Традиційно у 2024-му планується вісім засідань Правління НБУ:

25 січня

14 березня

25 квітня

13 червня

25 липня

19 вересня

31 жовтня

12 грудня

На чотирьох з указаних засідань, крім облікової ставки, розглядатимуться також нові макропрогнози Національного банку.

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Нагадуємо:

До кінця 2023 року заплановано ще три засідання з розгляду питання з облікової ставки:

14 вересня

26 жовтня

14 грудня

У червні 2022 року облікова ставка в Україні піднялася з 10% 25% річних.

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22 липня 2023 року Нацбанк знизив облікову ставку до 22% річних.

При цьому, у Комітеті з монетарної політики підтримують подальше зниження облікової ставки до кінця року, але думки щодо швидкості пом’якшення процентної політики розділились. 7 з 11 учасників дискусії очікують зниження ставки до 18-19% наприкінці 2023 року.

Ще 2 члени дискусії очікують повільнішого пом’якшення процентної політики – до 20% на кінець цього року.

Національний банк практикує тижневий "режим тиші" з монетарної політики протягом семи діб до прийняття й оголошення рішення з монетарної політики.