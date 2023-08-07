Всі розділи
Укр / Рус

У Нацбанку підтримують подальше зниження облікової ставки: існує три варіанти

Понеділок, 7 серпня 2023, 13:07 - Анастасія Жарикова

У Комітеті з монетарної політики підтримують подальше зниження облікової ставки до кінця року, але думки щодо швидкості пом’якшення процентної політики розділились.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На думку 7 з 11 учасників дискусії, які очікують зниження ставки до 18-19% наприкінці 2023 року, враховуючи очікуване зниження інфляції, такий рівень облікової ставки дасть змогу забезпечувати достатній захист гривневих заощаджень. 

Зі свого боку це й надалі залишатиметься важливою передумовою стійкості валютного ринку та реалізації затвердженої стратегії.  

Реклама:

Ще 2 члени Комітету бачать передумови для стрімкішого зниження облікової ставки, оскільки вважають, зл дезінфляційний тренд є сталим, а спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість – високою, особливо враховуючи очікувані обсяги міжнародної допомоги в наступні роки. 

Також вони впевнені, що з огляду на адаптацію економічних агентів до війни нові виклики вже не створюватимуть такого тиску на очікування, як на початку великої війни, а отже, є простір для рішучіших кроків без загроз для макрофінансової стабільності. 

Ще 2 члени дискусії очікують повільнішого пом’якшення процентної політики – до 20% на кінець цього року.

Реклама:

"Вони вважають, що збереження достатньої привабливості гривневих активів вимагає обережнішого підходу, тим більше з огляду на значну кількість ризиків, пов’язаних передусім із перебігом війни. Реалізація цих ризиків здатна похитнути очікування, а отже й макрофінансову стабільність загалом", – пояснили в регуляторі.

На їхню думку, Нацбанку варто  продовжувати дотримуватися виважених припущень, уникати ризикованих сценаріїв та розвороту політики. 

Нагадуємо:

Правління Національного банку на засіданні в четвер, 27 липня, прийняло рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%, вперше з червня 2022 року.

НБУ ставка
Реклама:
Матеріали за темою
Нацбанк продав на міжбанку понад 460 мільйонів доларів з резервів 6 серпня 2023, 12:30
Зупинка "зернового коридору": в НБУ порахували, скільки валютної виручки не отримає Україна 4 серпня 2023, 18:58
ВВП, інфляція, курс та кредити. Чому НБУ покращив макропрогноз і чого там очікують від економіки? 4 серпня 2023, 18:31
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті