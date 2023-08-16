Китай імпортує рекордну кількість іранської нафти за останнє десять років

Імпорт Китаю іранської нафти зріс до найвищого рівня за останнє десятиліття, оскільки Пекін робить ставку на дешевшу санкційну нафту на фоні зростання світових цін на сировину.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Kpler, Китай імпортуватиме близько 1,5 млн барелів сирої нафти з Ірану цього місяця. Це порівняно із середнім показником у 917 тис барелів на день за перші сім місяців року і буде найвищим показником з 2013 року.

Видання зазначає, що стрибок вартості нафти Brent приблизно на одну п’яту з кінця червня підвищує попит на нафту зі зниженою ціною, більшу частину якої купують незалежні нафтопереробні підприємства, розташовані в провінції Шаньдун.

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За словами трейдерів, два основні іранські маркерні сорти наразі торгуються зі знижками понад 10 доларів за барель до Brent, і вони значно дешевші, ніж російські.

Також Vortexa, ще одна компанія, яка відстежує надходження нафти до Китаю, заявила, що бачить, що цього місяця країна отримує близько 1 млн барелів іранської сирої нафти на день у порівнянні з рекордними 1,3 млн барелів у грудні. Різні оцінки компаній, що відстежують танкери, можуть бути наслідком різних методів аналізу потоків.

Додається, що Іранську нафту часто класифікують як розбавлену бітумну суміш, а віднедавна - як "іншу важку нафту". Згідно з митними даними, імпорт інших важких нафтопродуктів у червні зріс приблизно у 88 разів порівняно з травнем, тоді як закупівлі бітумної суміші збільшилися в чотири рази. Малайзія є найбільшим постачальником обох категорій.

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Нагадаємо:

Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через його економічні проблеми й сказав, що країна перебуває в біді через слабке зростання.

Економічна правда.