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Російський Мінфін відмовився від розміщення облігацій на тлі обвалу рубля

Вівторок, 15 серпня 2023, 19:40 - Економічна правда
 
getty images

Міністерство фінансів РФ скасувало заплановані на 16 серпня аукціони з розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ).

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на заяву міністерства.

Таке рішення пояснюють "збільшеною волатильністю на фінансових ринках" та необхідністю "сприяння стабілізації ринкової ситуації".

Зазначається, що востаннє Мінфін РФ скасовував заплановані первинні аукціони з розміщення нового держборгу з аналогічної причини у жовтні 2022 року.

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Нагадуємо:

Рада директорів Банку Росії на екстреному засіданні 15 серпня ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 3,5 процентних пункти – з 8,5% до 12% річних.

Екстрене підвищення ставки Центрального банку 15 серпня не призвело до зміцнення рубля, долар і євро відновили зростання на Московській біржі.

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14 серпня офіційний курс рубля перевищив позначку 100 рублів за долар.

Економічна правда

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