Російський центробанк екстрено збирається через стрімке падіння рубля

Центральний банк РФ у вівторок збереться на екстрене засідання щодо облікової ставки через падіння рубля до найнижчої за 16 місяців позначки у 100 руб за долар.

Про це повідомляє Financial Times.

Планове засідання ЦБ РФ передбачалося 15 вересня, проте через стрімке падіння рубля посадовці регулятора зберуться у вівторок та потенційно можуть підвищити ключову облікову ставку, яка наразі становить 8,5%.

У понеділок на Московській біржі курс долара піднявся вище 100 рублів уперше з березня минулого року, євро торгується до 110 рублів. Стрімке падіння російської валюти викликало публічні розбіжності серед російських топчиновників на тлі тривалих спроб Кремля заспокоїти ринок щодо ослаблення рубля.

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У російському центробанку заявляють, що рубль перебуває під тиском низки факторів, зокрема – падіння обсягів експорту і одночасне зростання внутрішнього попиту на імпорт на тлі збільшення державних запозичень, які необхідні агресору для фінансування війни проти України.

Падінню рубля сприяє зростання дефіциту бюджету через збільшення витрат на армію, падіння експортних надходжень і зростаюча залежність від імпорту. Все це також докладається до прискорення інфляції, яка у липні перевищила цільовий показник центрального банку і зросла до 4,3% та може зрости до 5-6,5% цьогоріч.

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