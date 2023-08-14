Уряд забрав у Академії аграрних наук 100 тисяч гектарів землі
Кабінет міністрів передав до сфери управління Фонду державного майна 25 державних підприємств, якими раніше управляла Національна академія аграрних наук.
Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомляє пресслужба ФДМУ.
У власності цих держпідприємств знаходиться 100 тисяч гектарів землі сільськогосподарського призначення.
Загальна площа державних сільськогосподарських земель, які знаходяться в управлінні ФДМУ, збільшиться з 270 тис га до 370 тис га.
Після набуття чинності нещодавно ухваленого закону щодо запуску прозорої оренди державних с/г земель, ФДМУ планує виставити їх на відкриті аукціони на Prozorro.Продажі. Перші аукціони мають відбутися в 2024 році.
Серед інших підприємств, які Кабінет міністрів передав до сфери управління, – ДП "Нові технології дорожнього будівництва", ДП "Український метановий центр" тощо.
Також уряд визначив ФДМУ уповноваженим органом управління, що здійснює контроль за діяльністю державного об'єднання матеріально-технічних ресурсів "Укрпостачпреса", Української державної корпорації з будівництва метрополітенів і тунелів "Укрметротунельбуд", Української кооперативно-державної корпорації з агропромислового будівництва "Украгропромбуд".
Нагадуємо:
У липні Служба безпеки провела обшук у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзали через передачу 150 тисяч гектарів сільськогосподарських земель академії в обробіток приватним особам.
Ця схема могла приносити учасникам схеми до 20 млн доларів прибутку на рік.
У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.
За даними Рахункової палати, на початок 2020 року у постійному користуванні Національної академії аграрних наук перебувало 465 тисяч гектар землі, але до Державного земельного кадастру були внесені відомості лише про 320 тис. га (69%). Дані про 145 тис. га земель відсутні.
Економічна правда