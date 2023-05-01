У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA

За другу половину квітня з Росії вийшли понад 20 компаній, зокрема – мережа ресторанів швидкого харчування KFC, автовиробник Mercedes-Benz та американська корпорація із розробки відеоігор Electronic Arts.

Про це йдеться у новому моніторингу KSE Institute у рамках проєкту "Самосанкції".

На 1 травня лише 18,2% іноземних компаній, які мали відкриті локальні компанії і отримували виручку в Росії, повністю згорнули діяльність та остаточно покинули ринок РФ. Натомість 27,4% з них вичікують, і 23,7% компаній з іноземними інвестиціями продовжують працювати на ринку агресора без обмежень. Ще 30,7% оголосили про плани згорнути діяльність і вийти з РФ найближчим часом.

Загалом 233 (7,3% від загального числа) міжнародних компаній повністю припинили працювати у Росії. За останні два тижні квітня до категорії зі статусом "вийшли" додалося 20 компаній. Також наразі 1203 (37,8% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну. Майже стільки ж поки не збираються покидати РФ. Ще 509 (16%) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

Ті міжнародні компанії, що повністю залишили ринок Росії, забезпечували щонайменше 395,4 тис. робочих місць, а їхній річний дохід становив 55,4 млрд дол.

У компаніях, що вже повністю завершили свій вихід з ринку РФ, працювало 27,6% персоналу, зайнятого в іноземному бізнесі. У 2021 році вони генерували 16,3% від виручки й сплатили 3,7 млрд дол податків або 14,7% від суми податків іноземних компаній, що на той час працювали у РФ.

Серед компаній, які остаточн вийшли з ринку РФ за останні тижні: AFRY, ALD Automotive, Ansell, CNH Industrial, Daimler (також представлені в країні Mercedes-Benz та Mercedes-Benz Mobility), Electronic Arts, Emerson Electric, European Property Holdings (EPH), HASSLACHER Holding, Henkel, KFC (з батьківською компанією Yum! Brands), Kone (ідентифіковано з запізненням, вийшли у 2022 році), Metso Outotec, Orica, SATO Corporation, TE Connectivity, TechnipFMC, Telko, Viessmann.