Ціни на нафту падають на тлі кризи на китайському ринку нерухомості

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Ціни на нафту в понеділок, 14 серпня, знизилися, оскільки інвестори відійшли від ризикованих активів через стурбованість можливістю нової хвилі кризи на китайському ринку нерухомості.

Про це повідомляє enkorr.

Так, жовтневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,84 (0,97%), до $85,97 за барель. Натомість у п'ятницю Brent здорожчала на $0,41 (0,5%), до $86,81 за барель.

Крім того, долар США зміцнюється, що скорочує привабливість вкладень у сировинні товари. Доларовий індекс ICE додає 0,12% під час торгів.

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Також вересневі ф'ючерси на WTI дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі на $0,85 (1,02%), до $82,34 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $0,37 (0,5%), до $83,19 за барель.

"Минулого тижня Brent здорожчала на 0,7%, WTI – на 0,5%. Обидва сорти завершили у плюсі сьомий тиждень поспіль через побоювання дефіциту нафти на світовому ринку. Очікування, що американська економіка зможе уникнути рецесії, незважаючи на посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС), підтримували прогнози попиту", – йдеться в повідомленні.

За словами засновника Vanda Insights Вандана Харі, трейдери надмірно фокусувалися на економічній ситуації в США, ігноруючи серйозні проблеми в Європі й Китаї. Відтак, їм давно потрібно було повернутися до дійсності.

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Нагадаємо:

​​Ціни на більшість російського палива, яке експортується з Балтійського та Чорноморського регіонів, зараз перевищують ціновий ліміт, встановлений у лютому коаліцією на чолі з G7.

Економічна правда.