Ірак розблокує Telegram після того, як платформа узгодила вимоги безпеки

Міністерство зв'язку Іраку заявило, що розблокує застосунок для обміну повідомленнями Telegram, доступ до якого раніше обмежив Багдад, посилаючись на проблеми безпеки й витоки даних офіційних державних установ і громадян.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві міністерства йдеться, що рішення про зняття заборони було прийнято після того, як компанія, що володіє платформою, відповіла на вимоги органів безпеки, які закликали її розкрити суб'єктів, що допустили витік даних громадян.

Зазначається, що застосунок широко використовується в Іраку для обміну повідомленнями, а також як джерело новин і для обміну контентом.

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Крім того, деякі канали в Telegram містять велику кількість персональних даних, включаючи імена, адреси та родинні зв'язки іракців.

Також у заяві міністерства йдеться, що Telegram висловив повну готовність спілкуватися з відповідними органами влади.

У відповідь на запит Reuters член пресслужби Telegram повідомив, що публікація приватних даних без згоди користувача заборонена умовами надання послуг Telegram, і такий контент регулярно видаляється модераторами.

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"Ми можемо підтвердити, що наші модератори видалили кілька каналів, які поширювали персональні дані. Однак ми також можемо підтвердити, що у Telegram не запитували жодних приватних даних користувачів і що вони не були поширені", – зазначили в Telegram

Нагадаємо:

Міністерство зв’язку Іраку заблокувало додаток для обміну повідомленнями Telegram з міркувань національної безпеки та з метою збереження цілісності особистих даних користувачів.