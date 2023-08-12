Секретаріат ОЕСР оцінить ключовий законопроєкт про корпоративне управління держкомпаній

Секретаріат Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) надасть свій висновок щодо законопроєкту № 5593-д про корпоративне управління держпідприємств.

Про це заявив голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха, йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

За його словами, Секретаріат OECP надасть висновок, щоб забезпечити належну редакцію для голосування цього законопроєкту парламентом у другому читанні.

"Законопроєкт №5593-д спрямовано на суттєве покращення корпоративного управління держпідприємств. Поточна редакція законопроєкту ще не повністю відповідає Керівним принципам ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємств та потребує доопрацювання.

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Для допомоги в розробці поправок до законопроєкту 5593-д Комітет залучив члена команди SOE Weekly Олександра Лисенка", - йдеться у дайджесті.

За словами Наталухи, Комітет звернувся до ОЕСР 12 липня з офіційним запитом щодо оцінки цього законопроєкту. За його словами, очікується, що Секретаріат ОЕСР надасть свою оцінку до 8 вересня.

Наталуха також повідомив, що минулого тижня посли країн G7 в Україні надіслали українській владі спільного листа із закликом провести цю реформу.

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Раніше повідомлялось, що МВФ за поточною програмою вимагає прийняття закону, який приведе систему корпоративного управління в Україні у відповідність до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємств.

Законопроєкт № 5593-д має посилити підзвітність та розширити повноваження наглядових рад, надавши їм, серед іншого, право призначати та звільняти керівників підприємств. Згідно з програмою МВФ, закон має бути ухвалено до жовтня 2023 року.

РЯк повідомлялось раніше, 15 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні.

Читайте детальніше у дайджесті: ОЕСР оцінить ключовий законопроєкт про корпоративне управління, "Нафтогаз" та "Укрнафта" воюють за конфісковане Glusco

Економічна правда