НБУ оштрафував 3 фінансові компанії та 8 ломбардів

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Нацбанк оштрафував три фінансові компанії та восьми ломбардів за несвоєчасне подання звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 11 серпня 2023 року і набирають чинності з 14 серпня 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Відповідні штрафи було накладено на:

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ТОВ "Рендолф Капітал" ;

ТОВ "Кредит Ту Ю" ;

ТОВ "Олімп Фінанс Груп";

ПТ "Ломбард "Українська скарбниця" Смехович Г. В. і Компанія";

ПТ "Хруща та компанії "Ломбард АВК";

ПТ "Ломбард Юрен Варгола Ю. В. і Компанія";

ПТ "Ломбард ТОВ "Фоксерд Продакшн" і Компанія";

ПТ "Ломбард Сакура" Качанова А. В. і Компанія";

ПТ "Найкращий Ломбард" Богдан Ю. М. і Компанія";

ПТ "Ломбард "Бабенко і Компанія";

ПТ "Лисенко та Компанія-Ломбард".

Зазначається, що Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Нагадаємо:

Нацбанк з 29 липня знову проводитиме планові виїзні перевірки діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

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