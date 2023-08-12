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Внаслідок грозового шторму знеструмлені 127 населених пунктів у 5 областях 

Субота, 12 серпня 2023, 14:29 - Ігор Пилипів
 
getty images

Станом на суботу, 12 серпня, через грозові шторми знеструмлені 127 населених пунктів у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Донецькій областях. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики. 

Найбільше знеструмлених (71) населених пунктів у Сумській області. Ремонтні роботи з відновлення постачання електроенергії тривають.

Також вибуховою хвилею пошкоджено газопровід у Донецькій області. Стався витік газу, який вдалося локалізувати. Через падіння тиску в газопроводі були тимчасово відключені побутові споживачі. 

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Крім того, через ворожі обстріли залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

"Рівень води у ставку-охолоджувачі стабільний. Наразі він становить 16,19 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", – йдеться в повідомленні. 

Додається, що у Херсоні через підтоплення залишаються без світла 11,3 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація.

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електроенергія Міненергетики
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