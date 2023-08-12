Уряд спростив імпорт комплектуючих та запчастин військової техніки

Кабмін на засіданні 11 серпня дозволив імпортувати комплектуючі та запчастини до наземної військової техніки та компоненти до пілотованих літальних апаратів без дозволу Державної служби експортного контролю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"До переліку товарів військового призначення та подвійного використання, що можуть імпортуватися без дозволу Держекспортконтролю ми додаємо комплектуючі та запчастини до наземної військової техніки. В тому числі йдеться про комплектуючі для бронетехніки та спеціально обладнаних автомобілів. Також до переліку вносимо компоненти до пілотованих літальних апаратів", – зазначила Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, спрощення процесу має суттєво посилити спроможності щодо швидкого відновлення військової техніки. Крім того, ремонтувати техніку для фронту зможе будь-яке підприємство, яке має відповідні потужності та фахівців.

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У міністерстві підкреслюють, що дозвільний порядок зберігається для імпорту товарів, про міжнародні передачі (імпорт) яких Україною подається звітність до міжнародних організацій, та для імпорту товарів, які можуть бути використані у терористичних цілях та обіг яких на території України обмежений законодавством. Таким чином Україна сумлінно виконує всі взяті на себе міжнародні зобов’язання.

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