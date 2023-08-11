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Уряд реорганізував Херсонський порт

П'ятниця, 11 серпня 2023, 19:51 - Cергій Мельник
 
Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images

Кабінет міністрів погодив реорганізацію державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт".

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Херсонський порт приєднають до державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" у Миколаєві.

У 2020 році та 2021 році Україна здала "Миколаївський порт "Ольвія" та "Херсонський морський торговий порт" у концесію. Зараз вони не працюють через війну.

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Конкурс на концесію порту Ольвія виграла катарська компанія QTerminals, яка зобов'язалася інвестувати у проєкт 3,4 млрд грн. 

Переможцем конкурсу на концесію ДП "Херсонський морський торговельний порт" стала компанія "Рісоіл-Херсон". Вона планувала інвестувати у порт понад 300 млн грн.

Економічна правда

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