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ФДМУ запустив онлайн-панель з даними оренди держмайна

П'ятниця, 11 серпня 2023, 15:53 - Лія Ільченко

Фонд держмайна України запустив інформаційну онлайн-панель зі статистикою оренди держмайна в реальному часі.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Інструмент доступний за посиланням

Масив даних включає характеристики майже 10 тис. аукціонів за період з моменту набуття чинності у 2020 році закону "Про оренду державного та комунального майна".

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Налаштувавши необхідні фільтри, користувач знайде необхідну інформацію.

"Фонд держмайна - найбільший орендодавець в Україні. Він здає в оренду близько 8 млн кв. м нерухомості. Ми маємо бути прикладом відкритості та прозорості", - зазначив перший заступник голови ФДМ Денис Шугалій.

Отримані результати відображаються у вигляді інфографіки. Згідно з повідомленням ФДМУ, панель дає наступну інформацію.

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Нагадуємо:

У квітні 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7192, який встановлює спеціальний режим оренди держмайна на час воєнного стану, в тому числі щодо запровадження пільг для орендарів.

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