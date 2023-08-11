Майже півтори тисячі осіб звернулися по компенсації за знищене житло

Зі старту механізму компенсації за знищене житло 1 серпня заявки подали понад 1400 осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення.

Загалом подані заяви стосуються майже 100 тисяч квадратних метрів зруйнованої житлової площі.

Найбільше заяв подавали мешканці Харківщини (597) та Київщини (428). Далі слідують Чернігівщина (113), Миколаївщина (82) та Донеччина (69).

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Серед усіх поданих заяв, 59% стосуються компенсації за знищену квартиру, 40% – приватного будинку.

У Мінвідновленні нагадують, що заяви розглядатимуться спеціальними комісіями при органах місцевого самоврядування. Вони мають розпочати роботу 15 серпня.

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Нагадуємо:

З 1 серпня власники житла, яке було зруйноване внаслідок збройної агресії РФ, отримали можливість подати заяву на отримання компенсації. Компенсація надаватиметься у формі електронного житлового сертифіката, який можна використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках.

Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.