Окупанти хочуть повернути енергоблок №4 ЗАЕС у холодний режим через проблеми з блоком

Окупанти переведуть четвертий енергоблок Запорізької атомної станції в холодний режим через виявлене технічне порушення, однак при цьому планують запустити в гарячий режим шостий блок станції.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

"У процесі експлуатації четвертого блоку Запорізької АЕС персоналом станції виявлено ознаки нещільності трубної частини парогенератора номер 3", - йдеться в повідомленні.

Водночас, тепер окупанти збираються запустити в гарячий режим шостий блок станції.

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"Для забезпечення парових власних потреб Запорізької АЕС розглядається питання щодо переведення енергоблоку номер 6 у стан "гарячий останов", - уточнили на окупованій ЗАЕС.

Нагадуємо:

Станція перебуває в окупації з березня 2022 року.

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При цьому "Росатом", який незаконно здійснює керівництво ЗАЕС і є невід'ємною частиною окупаційного механізму, - одна з небагатьох російських державних корпорацій, яка не потрапила під міжнародні санкції.

Росія досі не виконала жодної вимоги Міжнародного агентства ядерної енергії (МАГАТЕ). Триває ігнорування резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, що закликають Росію повернути контроль над ЗАЕС Україні.

У ніч на 10 серпня ЗАЕС вкотре втратила живлення від основної високовольтної лінії 750 кВ - станція на межі чергового блекауту.

Головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти використовують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).

За словами т.в.о. виконавчого директора ДП "НАЕК "Енергоатом" Тараса Ткача, у разі повної втрати зовнішнього живлення відключаться головні циркуляційні насоси станції - і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції": "У цьому випадку необхідно терміново "розхолодити" його в умовах відсутності охолоджувальних насосів".

Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.