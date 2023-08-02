Україна хоче націоналізувати завод в Конотопі, власником якого виявився сенатор РФ

Міністерство юстиції подало позов до ВАКС щодо стягнення в дохід держави майна російського сенатора Сергія Калашника.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Предметом стягнення в дохід держави є 100% статутного капіталу українського підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

За даними реєстрів, засновником підприємства є кіпрська Lepedan Investments Limited, кінцевим бенефіціаром вказаний громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Міністерство юстиції планує довести, що насправді завод належить Калашнику.

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Сергій Калашник - сенатор РФ, член Ради Федерації, який ратифікував рішення уряду РФ "Договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між Російською Федерацією та Донецькою Народною Республікою та між Російською Федерацією та Луганською Народною Республікою".

"Депутат російського законодавчого органу, який надає політичну та економічну підтримку незаконним спробам Росії анексувати суверенну українську територію шляхом проведення фіктивних референдумів", - заявлили в НАЗК.

Перебуває під санкціями України, США, ЄС, Великої Британії, Канади та інших країн.

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"Мотордеталь-Конотоп" - виробник та постачальник гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння з більш ніж 50-річним досвідом та традиціями.

На сайті заводу йдеться, що він здатний виготовляти понад 1500 найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден та тепловозів.

До структури "Мотордеталь-Конотоп" входять: чавунно-ливарне виробництво, два механообробні цехи, допоміжні цехи.

На заводі працюють понад 800 співробітників.

Економічна правда