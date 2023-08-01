У Prozorro виконали вимоги для закупівель за кошти міжнародних донорів: що змінилось

У системі онлайн-аукціонів Prozorro стало доступним проведення закупівель за кошти міжнародних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Нова процедура поєднуватиме ключовий принцип української електронної системи "всі бачать все" з можливістю гнучко налаштувати закупівлі відповідно до вимог конкретного донора", – йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра економіки Надія Бігун наголосила, що це відіграватиме важливу роль у відновленні України.

Реклама:

"Останні скандали чітко показали, наскільки для нашого суспільства критично бачити, на що витрачають кошти на місцях, та впливати на ці процеси. Крім того, за умови використання Prozorro як єдиної системи для закупівель на потреби відбудови, ми зможемо якомога ширше залучати український бізнес у ці закупівлі та розвивати місцеву економіку", – зазначила вона.

Світовий банк рекомендував використовувати систему Prozorro для всіх закупівель для потреб відбудови, та надав рекомендації для адаптації системи під правила World Bank у грудні 2022 року. Їх було враховано в новій процедурі.

Також для того, аби новим функціоналом могли користуватися й інші міжнародні організації, Prozorro передбачили можливість задати правила донорської процедури за принципом "конструктора".

Реклама:

Відтак закупівельна організація зможе визначити правила процедури закупівлі відповідно до вимог будь-якого донора, а саме:

з визначеною очікуваною вартістю чи без;

з аукціоном чи без нього;

з можливістю приймати пропозиції у різних валютах;

з можливістю обирати переможця не лише за ціновими, а й за іншими критеріями.

Нову процедуру Prozorro представлять ключовим міжнародним донорам вже сьогодні.

Усього за 7 років у системі Prozorro пройшло майже 2 мільйони конкурентних торгів, в яких взяли участь 150 тисяч підприємців.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що в Prozorro реалізують можливість проводити проводити закупівлі відповідно до вимог міжнародних тендерних процедур Світового банку до кінця червня.

З 19 травня відкриті торги в Prozorro за замовчуванням знову проходять з трираундовим аукціоном.