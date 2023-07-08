Київський метрополітен отримав ще 6 вагонів від Варшави

До Києва з Варшави прибули ще 6 вагонів метрополітену в рамках технічної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Днями ще шість варшавських вагонів прибули до Києва в рамках технічної допомоги від польських колег. Загалом Київський метрополітен отримав 18 вагонів, постачання ще 42 планується до кінця поточного року", – йдеться в повідомленні.

За словами начальник Київського метрополітену, фахівці підприємства поетапно здійснюють огляд та перевірку отриманих вагонів, зокрема механічної частини. Попри те, що вагони серії №81-717 також експлуатуються на лініях Київського метрополітену, є ряд розбіжностей, які необхідно врахувати при огляді та перевірці всього обладнання.

Реклама:

Загалом, інвентарний парк вагонів підприємства налічує 821 вагон різних моделей та років випуску, з яких 656 вагонів радянського виробництва.

Крім того, рухомий склад потребує обов’язкових регламентних робіт. Так, кожні 480 тисяч км (раз на 4 роки) вагони проходять заводський ремонт.

Нагадаємо:

Реклама:

Київ отримав першу партію з 6 вагонів метрополітену в якості благодійної допомоги від Варшави.