Стабілізаційних відключень електроенергії не планується, подекуди можуть бути аварійні – Yasno

Стабілізаційних відключень елеткроенергії не планується, але подекуди можуть ставатися аварійні (як після грози у Києві у вівторок).

Про це повідомив у Facebbok гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Коваленко зазначив, що у вівторок, 4 липня, був найспекотніший день за останні кілька років.

"А споживання електроенергії було більш як на 7% вищим, ніж у найгарячіший день 2022, і на 14% вищим за минулий четвер. Сумарно це як виробнича потужність двох атомних енергоблоків. І все це - у першу чергу через кондиціонери", - додав він.

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За його словами, наразі системі не вистачає генерації, хоча у пікові години йде імпорт зі Словаччини та Молдови.

"Стабілізаційних відключень не планується, подекуди можуть ставатися аварійні (як, наприклад, після вчорашньої грози у Києві). Але зараз усе ж краще не перевіряти систему на гнучкість", - резюмував гендиректор Yasno.

Нагадаємо:

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НЕК "Укренерго" зафіксувало найвище споживання електроенергії за першу половину літа 6 липня о 16:00 - українців просять зменшити використання кондиціонерів та потужних приладів.

Повідомлялось, що 7 липня через негоду в країні знеструмлені 710 населених пунктів.

Економічна правда