Через грозовий шторм в Україні знеструмлено 710 населених пунктів

7 липня через негоду в країні знеструмлені 710 населених пунктів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, в 11 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 710 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Найбільше наслідки негоди далися на взнаки на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях.

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Тривають відновлювальні роботи.

Водночас загалом ситуація в енергосистемі характеризується як стабільна.

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

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Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 236 МВт-год. Експорт відсутній.

Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Проте пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Ситуація у прифронтових регіонах

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалася частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській областях.

Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській та Харківській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Херсонщині заживлені понад 2 тисячі споживачів, які залишалися без світла через обстріли. Загалом за добу енергетики змогли повернути електроенергію майже 58 тисячам споживачів.

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів.

Над відновленням електропостачання продовжують працювати 33 бригади енергетиків – 142 робітники та 58 одиниць техніки.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі залишається незмінним. Наразі він становить 16,54 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Технологічні порушення

Внаслідок технологічних порушень без світла залишається частина споживачів у Запорізькій та Одеській областях.