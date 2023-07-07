Через падіння рубля в Росії підвищаться ціни на техніку та алкоголь

Через падіння рубля ціни на побутову техніку та алкоголь зростуть найближчим часом від 10%.

Про це пише російське видання "Коммерсант", передає liga.net.

Виробники побутової техніки почали надсилати російським дистриб'юторам листи, в яких попереджають про підвищення цін найближчим часом.

Через падіння рубля компанії Archelik, Себ-Восток, Maunfeld, Lex та інші, планують збільшити вартість техніки у середньому на 10% з початку серпня

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Голова представництва Candy-Hoover Group в Росії заявив, що через курс валют їм доведеться підняти роздрібні ціни на 15%.

Російська Асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки передбачає, що вартість виробництва техніки та електроніки в Росії також зросте через падіння рубля, оскільки багато імпортується.

Також підвищити ціни на 10% планують імпортери алкоголю. Зокрема, Московська пивоварна компанія вже збільшила ціни на 6-8% з 17 липня. У виноторговій компанії Fort додали, що за курсу 100 рублів за євро суттєвого зростання цін не відбудеться, але якщо курс перевищить 120 рублів, ситуація може змінитися.

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Рубль в Росії посилює падіння, оновлюючи мінімуми вперше з кінця березня 2022 року.