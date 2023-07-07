З 8 липня податкові накладні блокуватимуть за новим порядком

8 липня набере чинності новий порядок зупинення реєстрації податкових накладних, а також новий порядок розгляду скарг на такі рішення.

Це передбачає урядова постанова № 574, яка була ухвалена 2 червня 2023 року та набирає чинності з 8 липня.

Нею уряд запровадив автоматичне розблокування податкових накладних та розрахунків коригування за виконання певних умов.

Так, ухваленими правками передбачено автоматичну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригувань у разі виведення платника податків із переліку ризикових, а також у разі ухвалення рішення про врахування таблиці даних платника (ТПП).

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Визначено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податків до переліку ризикових та неврахування ТПП.

Згідно з унесеними змінами, якщо платника внесено до переліку ризикових, то дію рішення щодо обліку ТПП автоматично призупиняють, однак не скасовують, що позбавляє платника податків необхідності повертатися до питання повторного врахування таблиці після виведення його з переліку ризикових.

Крім того, до рішення про внесення платника податків до переліку ризикових додано інформацію про дату занесення до переліку ризикових також і контрагента, операції з яким визначено як ризикові.

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Нагадуємо:

Наприкінці 2022 року протягом одного лише 4 кварталу з блокуваннями зіткнулися 65,19 тис. постачальників зі 161,55 тис. платників, тобто більш ніж 40% активних платників ПДВ. Аналогічна тенденція простежувалася в питаннях включення платників до переліків ризикових: починаючи з 1 кварталу 2021 року відсоток ризикових платників непохитно зростав, сягнувши 17,3% у 4 кварталі 2022 року серед усіх платників ПДВ (45,2 тис. платників мали статус ризикових).

На початку березня цього року рада бізнес-омбудсмена за підсумками розслідування констатувала перетворення блокування податкових накладних через СМКОР на інструмент тиску на бізнес і заморожування його коштів.

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