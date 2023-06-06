Міжнародні резерви України оновили 11-річний рекорд

Міжнародні резерви України у травні зросли на 4% до рекордного за 11 років максимуму та на 1 червня становили 37,31 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор зазначає, що більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.

"Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - пояснили в Нацбанку.

Загалом упродовж травня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 4,32 млрд дол. Із цієї суми:

1,6 млрд дол – макрофінансова допомога від ЄС;

1,25 млрд дол – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

1,07 млрд дол – від розміщення валютних ОВДП;

383,1 млн дол – від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 842,2 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 195,5 млн дол.

Також на резерви вплинули операції Нацбанку на валютному ринку України. У травні регулятор продав на валютному ринку 1,96 млрд дол та викупив до резервів – 63,3 млн дол. Чистий продаж валюти НБУ минулого місяця збільшився до 1, 9 млрд дол.

"Це відбулося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також з огляду на складнощі з експортом продовольства в сусідні країни та через "зерновий коридор".

Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", - роз’яснює регулятор.

Також минулого місяця внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів зменшилася на 26,8 млн дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Економічна правда