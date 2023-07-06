Націоналізація "Укрнафти": армія стала отримувати втричі більше палива за найнижчими цінами

Після націоналізації "Укрнафти" наприкінці 2022 року, у поточному році компанія вже поставила Міноборони втричі більше пального, ніж за весь минулий рік, причому, за найнижчими цінами, на межі рентабельності.

Про це повідомив глава компанії Сергій Корецький в інтерв'ю ЕП.

"За поточний рік ми забезпечили для Міністерства оборони втричі більше пального, ніж це було зроблено за весь 2022 рік. Компанія виконує всі покладені на неї зобов'язання в цьому питанні. Більше сказати не можу", - зазначив Корецький.

При цьому, якщо порівняти ціну, запропоновану компнією, з ринковою, то, за його словами, вона є найнижчою з усіх пропозицій.

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"Ціна була найнижчою із запропонованих. ... Ціна була суттєво меншою порівняно з попередніми поставками. ... Працюємо з мінімальною рентабельністю", - сказав він.

За словами Корецького, саме необхідність забезпечення Сил оборони пальним спонукало державу передати "Укрнафту" Міністерству оборони.

"Що сьогодні "Укрнафта" і робить повною мірою", - наголосив він.

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Крім того, за словами Корецького, "Укрнафта" отримує від Міноборони гроші за поставлене пальне з великим відтермінуванням.

Водночас це не означає, що компанія працює собі у збиток. На 2023 рік фінплан "Укрнафти" передбачає 12 мільярдів гривень чистого прибутку. Ці гроші будуть зароблені завдяки продажу нафтопродуктів, газу, скрапленого газу та інших доходів. Причому, продаж нафтопродуктів - на першому місці.

Корецький відмовився коментувати, скільки із загального портфеля нафтопродуктів "Укрнафти" припадає на Міноборони. Але, як зазначається в матеріалі, за даними ЕП, ідеться про близько 20%.

За перший квартал 2023 року "Укрнафта" показала 4,3 мільярда гривень прибутку. У структурі прибутку основне місце посіли нафтопродукти, продаж газу поточного та минулого видобутку, скраплений газ, мережа АЗС.

Детальніше читайте в матеріалі: Сергій Корецький: В "Укрнафті" тотальний витік інформації

Нагадуємо:

На початку листопада 2022 року НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.

За кілька днів після цього колишній гендиректор мережі АЗС WOG Сергій Корецький очолив відчужені державою компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта".