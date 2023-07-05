"Укргазвидобування" запустило в роботу ще три свердловини

АТ "Укргазвидобування" у червні запустило в роботу три високопродуктивні свердловини, сумарний дебіт становить 425 тис кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.

У компанії додали, що дві свердловини є новими, третю перезапустили після капітального ремонту.

"Навіть попри війну видобуток газу активно продовжується. Дві нові свердловини Укргазвидобування пробурило на старому родовищі. Це дуже хороший результат, який став можливим завдяки глибокому аналізу розробки та використанню побудованої 3D-моделі.

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Такі сучасні підходи дали можливість сумарно запустити на родовищі 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив 3 млн куб. м", – зазначив голова правління Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Ще одна введена в експлуатацію після ремонту свердловина працює на родовищі з майже 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на вищезалягаючий горизонт свердловина збільшила видобуток у десятки разів.

Загалом за перше півріччя "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тис. куб. м на добу.

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"Це ті показники, які поступово наближають нас до поставленої мети – збільшення видобутку газу. Дякую колективу компанії, який попри всі складнощі і небезпеки робить можливим такі результати", – зазначив тимчасовий в.о. гендиректора підприємства Олег Толмачев.

Нагадуємо:

У травні "Укргазвидобування" запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 м, наразі її дебіт становить 580 тис кубометрів газу на добу.

Економічна правда