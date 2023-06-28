Мінфін підвищив ставку за одним з видів облігацій та залучив 7,8 мільярда
Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 27 червня, залучив від продажу цінних паперів 7,76 мільярда гривень в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Облігації з терміном погашення 1,3 року розмістили на 726 млн грн (ставка зросла з 18,23% до 18,3%).
Гривневі облігації з терміном погашення 1,6 року під 19,3% розмістили на 2,31 млрд грн.
Від розміщення ОВДП з терміном погашення 2,7 року під 19,75% залучили 1,97 млрд грн.
Також Мінфін розмістив на аукціонах розмістив однорічні ОВДП в доларах під 4,74% на 75 млн дол.
Нагадуємо:
З початку великої війни до кінця травня уряд розмістив ОВДП на аукціонах на 318,6 млрд грн, 3,57 млрд дол та 1,48 млрд євро - загалом в гривневому еквіваленті 498 мільярдів гривень.
Економічна правда