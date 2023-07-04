Довів свою незамінність: УЗ залишить додатковий поїзд зі столиці в західному напрямку

"Укрзалізниця" продовжує дати продажу квитків на додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів, який запустили 30 червня, оскільки він став популярним серед пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів швидко довів свою незамінність, тож призначаємо його й надалі", - йдеться в повідомленні.

07, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17 липня поїзд відправлятиметься зі столиці о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.

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У ці ж дати зі Львова поїзд виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

"Поїзд сформований з нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу: з кондиціонуванням, відеонаглядом, вакуумними туалетами та сповивальними столиками у вбиральнях", - підкреслили в компанії.

Укрзалізниця також подбала про пересадку на цей рейс пасажирів з Дніпра та Запоріжжя - узгоджено легку пересадку на цей рейс з поїздів №79 Дніпро — Київ, №38 Запоріжжя — Київ.

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Для пасажирів з Харкова — пересадка з поїзда №63 Харків - Київ протягом 1,5 годин.

У зворотному напрямку здійснити пересадку зі львівського поїзда №192/191 можна на поїзди №64 Київ — Харків та №80 Київ — Дніпро (час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин).

Квитки на всі напрямки доступні у застосунку Укрзалізниці, в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" випускає після капітального ремонту інклюзивний електропоїзд на маршрут №829 сполученням Ужгород - Львів.

Економічна правда