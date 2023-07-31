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Британський регулятор просить громадськість висловитися щодо угоди між Microsoft і Activision Blizzard

Понеділок, 31 липня 2023, 20:44 - Олексій Павлиш

Британський антимонопольний регулятор у понеділок закликав громадськість висловити свою думку щодо того, чи має бути дозволено поглинання корпорацією Microsoft виробника відеоігор Call of Duty Activision Blizzard вартістю 69 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters.

У відомстві заявили, що мають намір прийняти остаточне рішення щодо угоди до 29 серпня.

Публічні консультації підвищують шанси на те, що найбільша ігрова угода в історії може відбутися, оскільки сторони продовжили термін її завершення до 18 жовтня, пише агентство.

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Нагадаємо:

Activision Blizzard та Microsoft продовжили термін закриття угоди вартістю 69 млрд доларів на три місяці - до 18 жовтня - оскільки працюють над тим, щоб отримати дозвіл Великої Британії на найбільшу угоду в історії ігрової індустрії.

Корпорація Microsoft подолала основні перешкоди на шляху до купівлі виробника відеоігор Activision Blizzard після того, як суд в США схвалив угоду вартістю 69 мільярдів доларів, а британський регулятор припустив, що він може переглянути свою позицію.

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Економічна правда

компанії світ технології Microsoft Британія
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