Проблем зі зберіганням зерна не буде завдяки "зерновим рукавам", які надали Україні партнери

Українські аграрії не відчувають дефіциту потужностей для зберігання зернових культур завдяки зерновим рукавам, які надійшли у 2022 році від донорів.

Про це заявив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України Олександр Гайду.

"Зараз нестачі місць для зберігання зерна ми не відчуваємо. Торік від наших партнерів українські аграрії безплатно отримали рукави для зберігання 15 млн тонн зерна, а також обладнання для завантаження та вивантаження цих зернових культур. Цього обладнання було достатньо, аби ми могли зберегти тогорічний врожай. Тому з урахуванням того, як йдуть жнива, ми бачимо, що нестачі місць для зберігання не буде", - зазначив Гайду.

При цьому він додав, що якщо проблема з нестачею місць для зберігання зерна все ж таки виникне, то в Україні ще залишилися невикористані рукави для зберігання зернових із минулого року.

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"У разі чого влада зможе провести перерозподіл та забезпечити аграріїв необхідним обладнанням", - наголосив Гайду.

Нагадуємо:

17 липня речник Кремля Дмітрій Пєсков оголосив про зупинку дії "зернової угоди".

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19 липня Міністерство оборони РФ оголосило, що усі судна, незалежно від прапора, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як залучені в військовий конфлікт.

Торік президент США Джо Байден обіцяв, що США допоможуть у побудові тимчасових зерносховищ для вивезення зерна з України.

Повідомлялося, що Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні.

Крім того, федеральний уряд Німеччини планував створити фонд для закупівлі зернових контейнерів, щоб прискорити експорт зернових з України в умовах морської блокади.