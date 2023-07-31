Продав безкоштовне програмне забезпечення: підприємець із Києва привласнив 7 млн військової частини

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру приватному підприємцю з Києва, який обманув на майже 7 мільйонів гривень одну з військових частин.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці встановили, що підприємець уклав угоду з військовою частиною про постачання 1500 комп’ютерів та комплектуючих до них. За додаткову плату він продав операційну систему до комп’ютерів, яка насправді вже йшла комплектом від самого виробника.

Підозрюваний запевнив військових, що операційну систему до комп’ютерів замовляв окремо і як "доказ" надав фіктивну підроблену

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"Так фігурант ввів в оману представників військової частини та змусив їх витратити додаткових 7 млн грн з державного бюджету", - додали в ДБР.

Підприємець підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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