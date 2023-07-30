Завдання додати до енергосистеми 1,7 ГВт до опалювального сезону частково реалізоване – Галущенко

Зараз в Україні триває наймасштабніша ремонтна кампанія на енергетичних об’єктах, завдання додати до енергосистеми 1,7 ГВт до початку опалювального сезону вже частково реалізоване.

Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу "Ми – Україна", передає пресслужба Міненерго.

За словами Галущенка, ремонтна кампанія і нарощування потужностей генерації мають забезпечити постачання електроенергії споживачам в опалювальний сезон.

"Активно триває ремонтна кампанія. Також ми вживаємо заходи, що забезпечують додаткову генерацію, якої не було в Україні до цього часу", - розповів міністр.

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Загалом завдання додати до енергосистеми 1,7 ГВт до початку опалювального сезону вже частково реалізоване.

"Складно передбачати наслідки обстрілів. Але я впевнений, що навіть якщо будуть пошкоджені об’єкти генерації чи передачі, це буде мати тимчасовий характер" – підкреслив міністр.

Крім того, Галущенко запевнив, що енергетики докладають максимум зусиль для забезпечення споживачів надійним електропостачанням, підкресливши, що, з квітня віялових відключень споживачів не відбувається. Наразі тимчасові відключення відбуваються тільки через негоду.

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Нагадаємо:

Станом на ранок суботи 29 липня внаслідок негоди знеструмлені понад 70 населених пунктів у 5 областях, через аварію вимикалась лінія електропередач Укренерго.