НБУ на міжбанку продав понад 350 мільйонів доларів з резервів

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Національний банк за тиждень з 24 по 28 липня на міжбанківському валютному ринку продав 350,47 млн доларів і купив 1,14 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 350,47 млн доларів, що на 244,19 млн доларів менше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 594,66 млн.

При цьому регулятор купив 1,14 млн доларів, а тижнем раніше – 3,78 млн.

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З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 14,281 млрд доларів, а купив – 190,34 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

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Нагадаємо:

Курс гривні на готівковому ринку дещо знизився під впливом новин про припинення роботи "зернового коридору" та обстріли росією портової інфраструктури. Водночас у Національному банку вважають, що ситуація контрольована.