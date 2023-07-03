За місяць російський ринок покинули ще 13 міжнародних компаній – KSE Institute

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У червні з ринку Росії пішли ще 13 міжнародних компаній, зокрема один із найбільших світових виробників автомобільних покришок Michelin Group, німецька компанія Bosch та американська хімічна корпорація 3M.

Про це йдеться у новому моніторингу KSE Institute.

"Загалом станом на сьогодні 254 (7,7% від загального числа записів в базі або 17,6% від компаній, які отримували дохід в Росії в 2022 році) міжнародна компанія повністю припинила діяльність у Росії. Також, 1191 (35,9% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Водночас 1352 (40,8% від загального числа) компанії з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 519 (15,7% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати", - йдеться у моніторингу.

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За даними моніторингу, 254 міжнародних компаній, що повністю залишили ринок РФ, забезпечували щонайменше 417,5 тис робочих місць, їхній річний дохід складав 62,2 млрд дол, капітал оцінювався у 28,6 млрд дол, тоді як вартість активів цих компаній сягала 52,4 млрд дол.

При цьому міжнародні компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 263,1 тис чоловік персоналу, 50,5 млрд дол річного доходу, 18,7 млрд дол капіталу та 21,2 млрд дол активів.

"Іноземні бізнеси, що призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 99,5 тис осіб персоналу, річний дохід у розмірі 25,6 млрд дол, 38,1 млрд дол капіталу і 98,8 млрд дол активів", - йдеться у моніторингу.

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Станом на кінець червня 2023 року російський ринок уже покинули компанії з 35 країн і 39 галузей економіки, зазначають в KSE Institute: найбільше з них мали штаб-квартири в США, Німеччині, Фінляндії, Великій Британії і Франції та працювали в індустріях "Автомобілебудування", "Енергетика, нафта та газ", "Електроніка", "Споживчі товари та одяг", та "Їжа та напої".

Нагадаємо:

Російський ринок у травні повністю покинули 8 міжнародних компаній, серед них - німецька автобудівна фірма Volkswagen та німецький виробник шин і автомобільної електроніки Continental.

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Економічна правда