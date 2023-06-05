У травні ринок РФ повністю покинули 8 міжнародних компаній – KSE Institute

Російський ринок у травні повністю покинули 8 міжнародних компаній, серед них - німецька автобудівна фірма Volkswagen та німецький виробник шин і автомобільної електроніки Continental.

Про це йдеться у моніторингу KSE Institute.

Також серед компаній, які повністю покинули РФ у травні, - американська Authentic Brands Group, яка володіє мережею спортивних товарів Reebok.

"Загалом станом на сьогодні 241 (7,4% від загального числа) міжнародна компанія повністю припинила діяльність у Росії. Також, 1194 (36,5% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну", - йдеться у моніторингу.

При цьому 1336 (40,9% від загального числа) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 498 (15,2% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

Крім цього, за даними KSE Institute, міжнародний бізнес, який досі продовжує здійснювати свою діяльність в Росії, зміг отримати значно більшу (+12,9%) виручку в 2022 (45,6% від загального обсягу), ніж у 2021 році (32,7% від загального обсягу).

Зокрема, тютюновий гігант Japan Tobacco International збільшив свої доходи більш, ніж на 1,5 млрд дол.

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"На другому місці - китайський автовиробник Chery Automobile, який скористався тим, що більшість інших світових автогігантів залишили російський ринок, і збільшив свої доходи за минулий рік на $1,3 мільярди.

Водночас бізнеси, які остаточно залишили ринок агресора, заробили менше (-2,6% або 17,1% від загального обсягу), що не дивно, оскільки більшість із них залишили країну ще до кінця року", - йдеться у повідомленні.

У 2021 році вони забезпечували щонайменше 409,5 тис робочих місць, генерували виручки на $59,8 млрд й сплатили 3,7 млрд дол податків або 14,8% від загальної суми податків іноземних компаній, що на той час працювали у РФ, додали в KSE Institute.

Економічна правда