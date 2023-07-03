Bluesky призупинила реєстрацію через наплив нових користувачів із Twitter

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Соціальна мережа Bluesky тимчасово призупинила реєстрацію на платформі через великий наплив нових користувачів, які найчастіше приходять з Twitter, після нововведень Маска.

Про це пише The Verge.

У Bluesky повідомили, що тимчасово призупинили реєстрацію на платформі, поки їхня команда вирішує наявні проблеми з продуктивністю.

"Ми повідомимо вас, коли коди запрошень відновлять роботу. Ми раді вітати більше користувачів у нашій бета-версії", – повідомили в компанії.

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Зазначається, що проблеми з продуктивністю соціальної мережі повʼязані з рекордно високим трафіком.

За словами інженера Bluesky Пола Фрейзі, компанія наразі працює над оновленням мобільного застосунку, щоб розв'язувати всі проблеми.

Стрімка популярність Bluesky була спричинена масовою міграцією користувачів Twitter, після того, як Ілон Маск ввів обмеження на кількість твітів, які різні користувачі можуть побачити за день.

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Крім Bluesky значне зростання кількості користувачів відбулося також у соцмережі Mastodon, де протягом останньої доби зареєструвалось понад 26 тис нових користувачів.

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Нагадаємо:

Twitter обмеж кількість публікацій на день, які можуть читати різні акаунти, щоб запобігти надмірному збиранню даних і маніпуляцій з системою.

Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис у соціальній платформі для перегляду твітів, Маск назвав це "тимчасовим надзвичайним заходом".