ЗАЕС вдалося підключити до резервної лінії електропередач, вперше за чотири місяці – МАГАТЕ

Запорізьку атомну станцію вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

"Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач, через чотири місяці після її втрати", – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він наголосив, що це є "важливим кроком", оскільки необхідно для охолодження реактора (один з блоків станції залишається у стані гарячий зупин, решта - у стані холодний зупин - ред.) та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку війни, в лютому 2022 року, до ЗАЕС вело чотири лінії 750 кВ, уточнили в МАГАТЕ.

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Водночас ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою та нестійкою.

"Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", – сказав Гроссі.

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30 червня в ГУР повідомили, що російські окупанти "зменшують присутність" на захопленій Запорізькій атомній електростанції. В українській розвідці уточнили, що російські військові рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з "Росатомом" – вони мають виїхати до 5 липня, "бажаний напрямок евакуації" – територія окупованого Криму.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов також заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.