Керченську протоку закрили вже і для росіян: прохід дозволено тільки військовим РФ

Міністерство оборони Росії оголосило про фактичну заборону на судноплавство в Керченській протоці для будь-яких суден, крім військових.

Про це повідомляють російські ЗМІ

"В акваторії Керченської протоки в Темрюкському районі Краснодарського краю заборонили прохід усіх маломірних суден і плавзасобів за рішенням Міноборони Росії", - йдеться в повідомленні агентства РБК.

За даними агентства, рух суден заборонено в районі між мисами Хроні та Ахіллеон і на північ від лінії між мисами Такіль і Панагія і береговою межею.

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"Прохід дозволено тільки кораблям ВМФ, прикордонних органів і військ нацгвардії", - ідеться в повідомленні.

Як уточнює РИА "Новости", під обмеження потрапляють прогулянкові, вітрильні судна, надувні плавзасоби, гідроцикли, віндсерфи.

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Росіяни почали погрожувати кораблям у Чорному морі.

Державна прикордонна служба України оприлюднила запис попередження, яке росіяни через відкриті канали зв'язку надсилають суднам, що прямують Чорним морем.

19 липня Міністерство оборони РФ оголосило, що усі судна, незалежно від прапора, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як залучені в військовий конфлікт.