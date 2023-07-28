Всі розділи
Укр / Рус

Арештовані АЗС "Татнєфті" отримає в управління "Укрнафта"

П'ятниця, 28 липня 2023, 16:29 - Анастасія Жарикова

Понад 100 арештованих АЗС російської "Татнєфті" будуть передані в управління "Укрнафті".

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з розшуку та менеджменту активів, одержаних корупційним шляхом (АРМА)

"Арештовані активи, які знаходяться в Харківській та Полтавській областях, планується передати в управління найбільшій нафтогазовидобувній компанії України "Укрнафта" за спеціальною процедурою на основі розпорядження Уряду", – йдеться в повідомленні.

Проєкт розпорядження Кабміну розглядали на погоджувальній нараді за участю представників Мінекономіки, Мінфіну, Антимонопольного комітету та інших зацікавлених органів.

Реклама:

У липні 2022 року за клопотанням Офісу генпрокурора в управління АРМА було передано корпоративні права 19 українських підприємств, що контролювалися російськими корпораціями на загальну суму понад 7,75 млрд грн. Зокрема, корпоративні права "Татнєфті".

Нагадуємо:

У червні минулого року в Україні наклали арешт на майно українських "дочок" російських фінансово-промислових груп на суму 4,5 млрд грн, серед яких – корпорація "Ростєх", алюмінієва компанія "РусАл" та нафтовий холдинг "Татнєфть".

Реклама:
Укрнафта Татнафта АРМА АЗС
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
"Укрнафта" змінила двох керівників на ключових напрямках 12 липня 2023, 17:51
"Укрнафта" розпочала буріння нової свердловини на Львівщині: добовий дебіт -  понад 24 тонни 11 липня 2023, 15:29
"Укрпошта" знову намагається отримати банк, НБУ попереджає про ризики одержавлення банківського сектору 7 липня 2023, 20:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті