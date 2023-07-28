Арештовані АЗС "Татнєфті" отримає в управління "Укрнафта"

Понад 100 арештованих АЗС російської "Татнєфті" будуть передані в управління "Укрнафті".

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з розшуку та менеджменту активів, одержаних корупційним шляхом (АРМА)

"Арештовані активи, які знаходяться в Харківській та Полтавській областях, планується передати в управління найбільшій нафтогазовидобувній компанії України "Укрнафта" за спеціальною процедурою на основі розпорядження Уряду", – йдеться в повідомленні.

Проєкт розпорядження Кабміну розглядали на погоджувальній нараді за участю представників Мінекономіки, Мінфіну, Антимонопольного комітету та інших зацікавлених органів.

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У липні 2022 року за клопотанням Офісу генпрокурора в управління АРМА було передано корпоративні права 19 українських підприємств, що контролювалися російськими корпораціями на загальну суму понад 7,75 млрд грн. Зокрема, корпоративні права "Татнєфті".

Нагадуємо:

У червні минулого року в Україні наклали арешт на майно українських "дочок" російських фінансово-промислових груп на суму 4,5 млрд грн, серед яких – корпорація "Ростєх", алюмінієва компанія "РусАл" та нафтовий холдинг "Татнєфть".

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