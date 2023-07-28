КРАІЛ з початку року виявила близько 750 нелегальних онлайн-казино

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей у перші шість місяців року зафіксувала близько 750 нелегальних онлайн-казино.

Про це повідомив голова КРАІЛ Іван Рудий в коментарі liga.net.

Виявлені вебсайти використовуються майже 500 брендами. Водночас легальних ліцензованих операторів азартних ігор в Україні лише 15.

За словами голови КРАІЛ, загалом з січня 2022 року до березня 2023 року Коміс ія виявила та передала до правоохоронних органів інформацію про майже 1800 вебсайтів, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор на території України без відповідних ліцензій.

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Рудий додав, що за результатом опрацювання наданої інформації БЕБ, в межах повноважень, КРАІЛ звернулась до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій з вимогою заблокувати доменні імена нелегальних організаторів азартних ігор.

Очільник Комісії зазначив, що загалом потрібно створити такі умови, щоб через переслідування правоохоронних органів та застосування санкцій працювати "вчорну" стало невигідно.

"Тобто, щоб ресурс, який залучений та використовується для реалізації "схем" та "відмивання грошей" був нерентабельний у порівнянні з прибутком від законної діяльності. За таких обставин всі свідомо перейдуть у легальну площину", ― пояснив голова КРАІЛ.

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Нагадуємо:

Після початку розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) гральний бізнес сплатив за п’ять місяців цього року в чотири рази більше податків ніж за весь минулий рік.