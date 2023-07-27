Новини 27 липня: облікову ставку знизили одразу на 3%, Україна виконала ще одну вимогу МВФ

Про облікову ставку. Правління Національного банку на засіданні в четвер, 27 липня, прийняло рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%, вперше з червня 2022 року.

Про енергетику. В "Укренерго" готуються до найгіршого сценарію взимку, з повторенням атак на енергосистему країну, але абсолютно впевнені, що магістральна мережа буде готова працювати без обмежень під час наступного опалювального сезону.

Про мости. Комісія з перевірки мостів в Україні ініціюватиме передачу мостів від місцевих влад до обласних влад чи Агентства відновлення, у разі, якщо такі мости знаходяться на дорогах державного значення.

Про МВФ. Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9346-1д, який вносить зміни до Бюджетного кодексу в частинах передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості. Там чином Україна виконала ще один структурний маяк МВФ та зробила крок до наступного.

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Про ВВП. Національний банк очікує, що цьогоріч українська економіка зросте на 2,9%. Попередній прогноз передбачав зростання ВВП на 2%.

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