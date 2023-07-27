Новини 27 липня: облікову ставку знизили одразу на 3%, Україна виконала ще одну вимогу МВФ
Про облікову ставку. Правління Національного банку на засіданні в четвер, 27 липня, прийняло рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%, вперше з червня 2022 року.
Про енергетику. В "Укренерго" готуються до найгіршого сценарію взимку, з повторенням атак на енергосистему країну, але абсолютно впевнені, що магістральна мережа буде готова працювати без обмежень під час наступного опалювального сезону.
Про мости. Комісія з перевірки мостів в Україні ініціюватиме передачу мостів від місцевих влад до обласних влад чи Агентства відновлення, у разі, якщо такі мости знаходяться на дорогах державного значення.
Про МВФ. Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9346-1д, який вносить зміни до Бюджетного кодексу в частинах передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості. Там чином Україна виконала ще один структурний маяк МВФ та зробила крок до наступного.
Про ВВП. Національний банк очікує, що цьогоріч українська економіка зросте на 2,9%. Попередній прогноз передбачав зростання ВВП на 2%.
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