У місцевих влад заберуть мости на дорогах державного значення: підсумок перевірок
Комісія з перевірки мостів в Україні ініціюватиме передачу мостів від місцевих влад до обласних влад чи Агентства відновлення, у разі, якщо такі мости знаходяться на дорогах державного значення.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
За словами віцепрем'єр-міністра - міністра відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, зміна балансоутримувача мостів - це один з заходів, який допоможе розв'язати проблеми з мостами в країні системно.
"Насамперед ми ініціюватимемо передання функцій замовника чи балансоутримувача мостів від місцевої влади до обласної чи Агентства відновлення для об’єктів, що розташовані на дорогах державного значення", - повідомив Кубраков під час засідання в четвер, на якому було презентовано результати роботи комісії.
Він наголосив, що абсолютно неефективно й навіть небезпечно, коли міст через дорогу державного призначення належить громаді, яка не може його обслуговувати належним чином або навіть не знає, що це потрібно робити системно.
Загалом Комісія з перевірки мостів в Україні обмежила свою роботу мостами, які розташовані в Києві, Житомирі, Рівному, Черкасах і Кіровоградській області.
Було проаналізовано стан 24 тис. мостів із 28 тис. наявних.
Попередні висновки свідчать, що:
- 9% мостів мають 5 непрацездатний стан – це аварійний стан відповідно до класифікації;
- 16% мостів мають обмежено працездатний стан – йдеться про близький до найгіршого стан;
- 50% мостів, які мають найкритичніший стан, не обстежувались останні три роки.
Крім того, органи місцевої влади не мають інформації про експлуатаційний стан 35% мостів.
За підсумками перевірок комісія також рекомендувала встановити на мостах, що перебувають у неробочому стані, автоматизовані системи моніторингу їхнього технічного стану, накопичити технічну інформацію про стан усіх мостів у єдиній системі, створити резервні ресурси на випадок аварійної ситуації. В цьому випадку йдеться про тимчасові модульні конструкції, які можуть використовуватися в разі порушення функцій мосту.
Повідомляється, що висновки комісії буде використано у звіті для розробки необхідних урядових рішень.
Нагадуємо:
Раніше Комісія з перевірки мостових споруд розпочала огляд мостів в регіонах з Житомира та Рівного, і заявляє, що ключові мости в цих містах у критичному стані, хоча і в кращому, ніж у Києві.
Комісія з перевірки мостових споруд була створена наприкінці червня на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони.
Її очолив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. До складу Комісії входять представники Мінвідновлення, Міністерства оборони, МВС, Служби безпеки України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Агентства відновлення, Укртрансбезпеки, ДІАМ, ДСНС, обласних та Київської міської військових адміністрацій.
Раніше повідомлялося про обвалення трьох секцій мостового переходу через р. Тересва на автодорозі Н-09 Мукачево - Івано-Франківськ - Львів. Це сталося після того, як через нього спробувала проїхати вантажівка з піском вагою понад 45 тонн. Разом із вантажівкою провалився легковий автомобіль, який їхав мостом. Повідомлялося про п'ятьох потерпілих, один із яких був у важкому стані. Держагентство відновлення та інфраструктури дійшло висновку, що міст не підлягає відновленню. Було вирішено побудувати поруч із ним тимчасовий міст.