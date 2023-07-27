Ринок землі з початку війни втратив 11,5 млрд: скільки він може приносити економіці

З початку великої війни український ринок сільськогосподарських земель втратив 11,5 мільярда гривень. Відкриття ринку для юридичних осіб з 2024 року може щорічно протягом наступних трьох років принести додатково 1-2,7% ВВП.

Про це йдеться в в аналітичному огляді "Земельний ринок в Україні", підготовленому KSE Агроцентр за підтримки USAID.

Через повномасштабне російське вторгнення, не були укладені понад 102 тис угод купівлі-продажу с/г земель сукупним обсягом 282 тис. га та вартістю 11,5 млрд грн (312 млн дол), що дорівнює 0,2% ВВП країни.

KSE

Найбільших втрат зазнав ринок земель у Харківській області, яка була лідером за часткою сільгоспземель в обігу до повномасштабного вторгнення – понад 2,7 млрд грн (близько 75 млн дол). Майже 1,17 млрд грн (близько 232 млн дол) втратив ринок земель Херсонщини. Найменші втрати ринку спостерігаються в західних регіонах України.

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Водночас за підсумками першого півріччя цього року у всіх областях, крім тимчасово окупованих, спостерігається відновлення обсягу транзакцій, а такі області як Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька — перевершили показники 2021 року (+16%, +22% та +10% відповідно).

Середньозважена ціна на сільгоспземлі в національній валюті продовжує помірне зростання — у червні 2023 року вона становила 37,2 тис грн за га.

Дослідники вказують, що ціни на товарну землю вже традиційно дещо вищі від цін на решту сільгоспземель. Ключовими факторами ціноутворення залишаються географічне розташування земельних ділянок стосовно лінії фронту, а також нормативна грошова оцінка.

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"Водночас залишається проблема невідповідності офіційних цін ринковим. Для 53,4% транзакцій, що відбулися в червні 2023 року, ціна купівлі-продажу сільськогосподарських ділянок не відрізнялася від НГО більше, ніж на 2%. Це знову повертає нас до питання якнайшвидшого запровадження масової оцінки земель", – зазначив дослідник KSE Агроцентр Роман Нейтер.

Серед усіх земельних транзакцій із сільгоспземлею лідерські позиції займають оренда та спадщина, угоди купівлі-продажу – на третьому місці. Найбільшим попитом серед покупців як і раніше користуються землі для товарного виробництва та особистого селянського господарства – 94% угод купівлі-продажу від початку 2023 року.

Що стосується цін, то найдорожчі товарні землі у першому півріччі цього року були в Івано-Франківській області – понад 70 тис грн за га. Найдешевші – у Херсонській та Запорізьких областях, охоплених бойовими діями.

KSE

За даними опитування "Вплив земельного ринку на добробут та відновлення громад", проведеного у липні, 81% опитаних позитивно оцінили вплив відкриття ринку землі на економічний добробут своєї громади, а 62% переконані, що внаслідок відкриття ринку землі поліпшився матеріальний стан власників сільськогосподарських ділянок.

Крім цього, 77% респондентів вважають, що розвиток ринку земель сільгосппризначення сприятиме післявоєнному відновленню їхніх громад. Понад 82% переконані, що цьому також сприятиме законодавче закріплення дозволу на продаж державних та комунальних земель на електронних аукціонах. Більш ніж половина опитаних підтримують скасування безоплатної передачі земель сільгосппризначення у власність громадян як одну з передумов для економічного відновлення.

Нагадуємо:

Уряду порадили звернути увагу на низький рівень реєстрації цін та заниження вартості угод на ринку землі в Україні.